哈萨克斯坦公共管理和国防投资同比增长37%

哈通社/阿斯塔纳/9月11日 – 2023年上半年哈萨克斯坦国防领域投资同比上涨了近37%。

据统计分析网站finprom.kz数据，今年1月至7月，哈萨克斯坦在公共管理和国防以及强制性社会保障领域的固定资产投资达到695亿坚戈，相比​​去年同期在资金规模上增长43.2%。 若刨除掉货币汇率、物价变化等各类因素的影响，该指标实际增长幅度为36.6%。

从各个地区所获得的投资金额方面来看，大部分的投资主要集中在了阿拉木图州。该地区在报告期内获得的投资额为183亿坚戈。其次是突厥斯坦州（97亿坚戈）和曼格斯套州（63亿坚戈）。

在这一领域获得固定资产投资最少的是乌勒套州（3 630万坚戈）。

在这一指标上，年度增幅最大的是曼格斯套州，而首都阿斯塔纳则是下降幅度最大的地区。首都阿斯塔纳今年前7个月的公共管理和国防以及强制性社会保障领域的固定资产投资为53 亿坚戈，同比下降了55.6%。

值得一提的是，今年前七个月的公共管理、国防和社会保障领域的固定资本投资大部分来自地方预算投资：367亿坚戈，比上年同期增长80%。

共和国预算向该领域提供的投资额为170亿坚戈，全年减少36.2%。 非银行贷款额增加至 133 亿坚戈。

值得一提的是，投资组合中企业自有资金达25亿坚戈，是去年1-7月的2.2倍。

【编译：木合塔尔·木拉提】