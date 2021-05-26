哈国境内汇款同比增长38.6%

哈通社/努尔苏丹/5月26日 – 哈萨克斯坦境内汇款转账业务量同比增长38.6%，大部分汇款为本币（坚戈）汇款。

据统计分析网站ranking.kz数据，2021年1季度，哈萨克斯坦境内汇款业务处理汇款金额达148亿坚戈。这一数据较2020年同期上升了38.6%。

汇款业务数量同比增加了28.9%，总数为16.41万笔。

平均每笔汇款的金额为9万坚戈，较去年同期的8.37万坚戈上升了7.5%。

哈萨克斯坦境内汇款业务主要以本币（坚戈）形式开展，占到了总金额的78.3%。值得一提的是，去年同期这一数据为71.6%。

美元汇款的比重在一年内从26%下降至19.9%，欧元从0.9%下降至0.3%，卢布汇款没有发生变化，比重与2020年一样占1.5%。

在哈国境内的汇款业务中，2021年一季度«金皇冠»汇款系统占比较2020年同期增长了7.1%，总金额达到了35亿坚戈。

其次是西联汇款（4.541亿坚戈 同比下降1.3%）、Uniastrum（1.095亿坚戈 同比增长93.1%）、Contact（1470万 同比下降45.4%）等。

【编译：木合塔尔·木拉提】