哈萨克斯坦度假区接待游客超380万人次

在总游客人数中，外国游客占比达到16.5%，这表明我国度假区在国际上也受到欢迎。

在游客中最受欢迎的是阿拉木图山区集群，该地区在2025年前九个月接待了220万人次。该地区以生态旅游、滑雪和城市周边休闲活动而闻名。

位居第二的是舒钦斯克-布拉拜度假区，这个风景优美的森林湖泊地区接待了37.31万名游客。

第三名是靠近里海海岸的曼格斯套度假区，共有30.88万人次在此休闲度假。

其他受欢迎的旅游目的地包括巴尔喀什湖旅游区，吸引了16.92万人次；以及位于杰特苏州的阿拉湖度假区，接待了14.71万名游客。

在度假区内为游客提供服务的住宿设施收入达到了1547亿坚戈。目前，哈萨克斯坦共有1876处住宿设施接待游客。

值得一提的是，今年前10个月，哈萨克斯坦旅游业继续保持稳定增长，投资活跃度明显提升。私营部门和多个地区的投资扩张显示，企业对旅游项目和相关基础设施的关注度正不断上升。

【编译：阿遥】