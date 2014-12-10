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    09:37, 10 12月 2014 | GMT +6

    阿拉木图市以东385公里处发生4.1级地震

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    哈通社阿斯塔纳12月10日电，据哈萨克斯坦教育科学部科学委员会地震实验小组发布的消息，阿拉木图当地时间10日凌晨6时50分59秒，阿拉木图以东385公里处发生里氏4.1级地震。震中位于中国境内，震源深度5公里。（编译：阜博）

    标签:
    阿拉木图 中国 黄金储备
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