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09:37, 10 12月 2014 | GMT +6
阿拉木图市以东385公里处发生4.1级地震
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哈通社阿斯塔纳12月10日电，据哈萨克斯坦教育科学部科学委员会地震实验小组发布的消息，阿拉木图当地时间10日凌晨6时50分59秒，阿拉木图以东385公里处发生里氏4.1级地震。震中位于中国境内，震源深度5公里。（编译：阜博）
标签:
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