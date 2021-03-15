入境防疫：3853名国际旅客携带新冠检测报告飞抵哈萨克斯坦

哈通社/努尔苏丹/3月15日--据哈萨克斯坦新冠疫情防控跨部门联合委员会消息，2021年3月14日，有32班国际航班自德国、马尔代夫、斯里兰卡、阿联酋、埃及、土耳其、乌克兰、俄罗斯、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦和吉尔吉斯斯坦飞抵哈萨克斯坦。

共有4646名旅客抵达，其中3853名旅客持有有效的冠状病毒PCR检测阴性证明，793名哈萨克斯坦公民没有携带有效证明。

其中：

-有9班国际航班飞抵努尔苏丹机场，共有1295名乘客，920人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，375人没有证明；

-有19班国际航班飞抵阿拉木图机场，共有2783名乘客，2365人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，418人没有证明；

-有2班国际航班飞抵奇姆肯特机场，共有274名乘客，所有人均持有冠状病毒PCR检测阴性证明；

-有1班国际航班飞抵阿克套机场，共有146名乘客，所有人均持有冠状病毒PCR检测阴性证明；

-有1班国际航班飞抵阿特劳机场，共有148名乘客，所有人均持有冠状病毒PCR检测阴性证明；

没有携带有效证明的哈萨克斯坦公民已被送至隔离医院进行隔离，接受冠状病毒PCR检测，并等待检测结果。

根据对2021年3月13日自国外飞抵哈萨克斯坦的401名没有携带有效证明的哈国公民进行PCR检测的结果显示，一名乘坐伊斯坦布尔-阿拉木图航班抵达的乘客被诊断出感染冠状病毒。

【编译：阿拉依】



