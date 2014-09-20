阿里巴巴成功上市 首日股价大涨38% （图）

哈通社阿斯塔纳9月20日电，据华尔街日报网站20日消息，中国电商巨头阿里巴巴集团(Alibaba Group Holding Ltd.)股票周五上市首日大幅飙升，较每股68美元的首次公开募股(IPO)价格上涨逾30%，成为美国市值最大的公司之一。

阿里巴巴开盘报92.70美元，盘中一度涨至高点99.70美元。美东时间下午4点纽约股市收盘时，该股收盘涨25.89美元，至93.89美元，涨幅38%。

据最新股价计算，阿里巴巴估值仍超过2,000亿美元，超过Facebook Inc.和亚马逊(Amazon.com Inc.)，跻身美国市值最大的20家公司之列。

阿里巴巴周四晚间将该公司IPO发行价定在近期上调后的指导价区间的高端。在此次IPO中，阿里巴巴、雅虎公司(Yahoo! Inc. ,YHOO)和阿里巴巴执行董事长马云以每股68美元的价格出售了3.20亿股股票。

阿里巴巴的IPO筹资218亿美元，成为美国有史以来规模最大的上市交易。如果阿里巴巴的承销商行使超额配售权，则该公司IPO筹资规模可能升至250亿美元，超过2010年中国农业银行股份有限公司(Agricultural Bank of China Ltd.)上市时创下的220亿美元的全球IPO最高筹资额纪录。

与通常的例子一样，阿里巴巴周四将大部分股票分配给了大型资产管理公司，阿里巴巴预计，其中的许多公司未来多年将成为其主要股东。

不过，许多希望申购阿里巴巴股票的投资者在该公司周四的IPO中并未买到股票。据知情人士透露，全球有超过1,700家投资公司认购阿里巴巴的股票。这些人士称，其中约半数没有买到股票，大部分IPO股票被卖给了美国投资者。

与此同时，知情人士透露，阿里巴巴IPO约一半的股票被售予了25家投资公司。其中一位知情的银行业人士称，对于这种规模的交易而言，这有些异常集中了。

阿里巴巴的股票代码为BABA。

（图片来源：新华网）