中国河南鲁山老年公寓大火38人死亡

哈通社阿斯塔纳5月26日电 据BBC报道，中国河南一家养老房舍发生大火，至今造成38人死亡、六人受伤。

河南省安全监管局星期二（5月26日）凌晨通报，事发于星期一（25日）晚间，起火的是平顶山市鲁山县城西三里河村的一家老年康复中心。伤者当中两人重伤，全部送院救治。 官方媒体报道则说，起火的康乐园老年公寓是民办养老设施，出事的房屋均为"铁皮泡沫屋"。天亮后来自现场的电视画面可见，整座房舍只烧剩金属支架、床架和轮椅。 中国中央电视台记者称，老年公寓内事发时住有130余名老人，而着火的是"生活不能自理者"房舍。目前善后和事故调查工作仍在进行。 BBC驻上海记者沙磊（John Sudworth）说，面对老年化趋势，中国在向长者提供安全而又可负担的敬老院社方面压力日增。 中国媒体说，中国国家主席习近平已立即作出重要指示，要求河南省和有关部门全力救治受伤人员，妥善做好遇难者善后和家属安抚工作，并查明事故原因，依法追究事故责任。 与此同时，李克强亦作出批示，要求抓紧全力抢救伤员，做好伤亡人员家属安抚等工作。 2013年，黑龙江海伦市一家养老院有住户怀疑因私怨而在院内纵火，导致其本人在内的11人死亡。 火场后方仍有一些貌似板房的老年公寓房舍 起火房舍只烧剩金属支架 "易燃房舍" 河南省安监局的通报说，火灾是在星期一约20时（格林尼治标准时间12时）发生。中新社报道说，大火燃烧了一个多小时后被扑灭。 据现场记者报道，200余名消防等人员连夜搜救，也有数台挖掘机在现场清理，大量被困老人家属在现场默默守候。 目前这家养老设施的背景众说纷纭：中新社报道说，发生火警的康乐园老年公寓是一间民办养老院和康复中心，成立已十多年；央视新闻说这家 养老院成立于2010年，证照齐全，是鲁山县最大的养老院。 据平顶山民间组织管理局上刊载，鲁山县民政局于去年7月发出的一份公告所示，康乐园老年公寓获确认为年检合格的民办非企业单位，且排名在名单首位。 中新社记者指出，这次着火的房屋均为铁皮板房，其墙体夹层多由泡沫板填充，俗称"铁皮泡沫屋"，有易燃烧的特点。 从央视的现场镜头所见，被焚毁的房舍旁边尚有数座形似救灾板房的房舍。记者称这些房舍内约80名老人事发时被紧急转移。 中国民政部政策研究中心2008年发表的一份研究报告介绍说，老年公寓是指向那些有生活自理能力的老年夫妇和单身老人提供便利和服务的一种设施，是一种既体现老年人居家养老，又能受到社会化服务的新型老年住宅。 报告说："在社会化养老的趋势下，老年公寓作为具有开放性和产业化特点的老年人养护和生活社区，在我国正在逐渐发展。"