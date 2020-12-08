联合国儿基会：受新冠停课影响的儿童人数猛增38%

哈通社/纽约/12月8日 —— 据联合国新闻处消息，联合国儿童基金会8日表示，受新冠停课影响的学童人数11月猛增了38%，为全球另外9000万学生的学习进度和幸福感造成了极大压力。

联合国教科文组织数据显示，截至12月1日，全球近五分之一学童的教室关闭，受影响人数达3.2亿， 比一个月前的2.32亿增加了近9000万。相比之下，10月份受停课影响的学童人数减少了近三倍。

联合国儿基会全球教育部门的负责人罗伯特·詹金斯（Robert Jenkins）说：“尽管我们已经了解了所有有关新冠大流行的知识、学校在社区传播中的作用以及可以采取的步骤以便确保儿童在学校中的安全，但我们正在朝着错误的方向前进，而且以非常快的速度。”

他说： “有证据表明，学校不是促使新冠大流行蔓延的主要动因。但是，我们看到了一个令人震惊的趋势，即政府再次将关闭学校作为首要措施，而不是最后措施。在某些情况下，这是在全国范围内进行的，而不是在特定社区进行的，而且儿童继续承受着其学习、身心健康和安全面临的破坏性影响。”

当学校被关闭时，孩子们可能会面临失去学习机会、支持系统、食物和安全的风险，而边缘化程度最高的孩子（最有可能辍学的孩子）付出的代价最大。而且，由于成千上万的孩子已经9个多月没有上学，因此很多人的生活已经发生剧变。联合国儿基会担心太多的学校不必要地关闭，同时未对采取必要的措施给予足够的重视。

最近的一项使用了191个国家/地区数据的全球研究显示，在社区中，学校是否关闭和新冠大流行感染率之间没有关联。在几乎没有证据表明学校将加速新冠病毒传播速度的情况下，联合国儿基会敦促各国政府优先考虑重新开放学校，并采取一切可能的措施确保学校的安全。

学校重开计划必须包括通过远程学习等方法扩大接受教育的机会，特别是边缘群体受教育的机会，还必须调整和构建教育体系，以应对未来的危机。

联合国儿基会与教科文组织、难民署、粮食计划署和世界银行联合发布的重开学校框架(Framework for Reopening Schools)为国家和地方当局提供了实用建议。该准则侧重于政策改革、融资要求、安全运行、补习、健康和保护，并惠及最边缘化的儿童。

詹金斯说：“在新冠期间，我们了解到的相关信息很明确：使学校保持开放的好处远大于关闭学校的成本，应不惜一切代价避免在全国范围内关闭学校。”