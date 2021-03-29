入境防疫：38名国际旅客未携带新冠检测报告飞抵哈萨克斯

哈通社/努尔苏丹/3月29日--据哈萨克斯坦新冠疫情防控跨部门联合委员会消息，2021年3月28日，有42班国际航班自德国、斯里兰卡、马尔代夫、阿联酋、埃及、土耳其、俄罗斯、乌兹别克斯坦、乌克兰、塔吉克斯坦和吉尔吉斯斯坦飞抵哈萨克斯坦。

共有5389名旅客抵达，其中5351名旅客持有有效的冠状病毒PCR检测阴性证明，38名哈萨克斯坦公民没有携带有效证明。

其中：

-有10班国际航班飞抵努尔苏丹机场，共有1419名乘客，1406人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，13人没有证明；

-有23班国际航班飞抵阿拉木图机场，共有2988名乘客，2970人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，18人没有证明；

-有7班国际航班飞抵奇姆肯特机场，共有836名乘客，所有人均持有冠状病毒PCR检测阴性证明；

-有1班国际航班飞抵乌斯卡曼机场，共有19名乘客，所有人均持有冠状病毒PCR检测阴性证明；

-有1班国际航班飞抵突厥斯坦机场，共有127名乘客，120人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，7人没有证明。

没有携带有效证明的哈萨克斯坦公民已被送至隔离医院进行隔离，接受冠状病毒PCR检测，并等待检测结果。

根据对2021年3月27日自国外飞抵哈萨克斯坦的27名没有携带有效证明的哈国公民进行PCR检测的结果显示，所有人的检测结果均呈阴性。

【编译：阿拉依】



