江布尔州鞋履制造业产量增长38%

哈通社/努尔苏丹/2月8日 -- 据江布尔州政府消息，在落实总统相关工作指示框架下，江布尔州州长萨帕尔巴耶夫会见了TarazKozhObuv有限公司的员工。

该企业主要生产男鞋、女鞋、童鞋等鞋类产品。TarazKozhObuv公司负责人介绍，该企业可生产80多种鞋型。产品订单来自私营企业、执法机构。2021年，该厂生产超过17万双鞋。尽管受到疫情影响，但产量仍增长了38%。

该厂过去一年的平均月薪超过11.8万坚戈，比2020年增加了9%。工厂的242 名工人中，有70%是女性。工厂还雇用了残疾工人，并且为他们创造了所有必要的工作条件。有系统的向多子女和低收入家庭提供援助。

今年，该公司打算将产量提升30%，扩大女鞋、青少年和童鞋的范围。

萨帕尔巴耶夫表示，托卡耶夫总统非常重视支持包括轻工业在内的中小型企业。该工厂在如此困难的时期实现增产表明，管理层正在采取措施提高生产和人员的能力。

创业和工业创新发展部负责对哪些公司愿意与«Tarazkozhbozh»有限公司合作进行详细分析。

萨帕尔巴耶夫说：«我们必须为当地生产商提供各种支持。每年都有必要增加订单量»。

自20世纪初以来，塔拉兹就有皮革加工和鞋类缝制行业。上世纪70-80年代，江布尔州«Kozhobuv»协会每年生产多达500万双鞋，被认为是哈国最大的鞋类制造商和皮革供应商之一，产量排名第三。上世纪90年代，濒临破产的企业停工，中国和土耳其制造企业采购江布尔州的皮革，然后将制成品出口至哈萨克斯坦。

今天，Tarazkozhobuv有限公司恢复了该地区的皮革和鞋类生产。公司建立了从本地原料加工到成品生产的完整生产周期。车间配备了采购自德国、意大利、俄罗斯、中国的高科技现代设备。该公司生产各种优质产品，专业生产«Vet Blue»、«Krast»皮革半成品、皮革制品、工作鞋和专用鞋，安全机构和军队用鞋，以及日常鞋履。企业生产能力达到30万双/班。哈国本地化生产含量约为90%。为300余名江布尔州居民创造了新的就业岗位。