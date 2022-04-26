哈萨克斯坦人平均每周工作38个小时

哈通社/努尔苏丹/4月26日 -- 在劳动力市场上，哈萨克斯坦人绝对不属于«工作狂人»。

根据国际劳工组织的数据 ，在 2021 年按工作时间长度拟定的一个国家排名当中，哈萨克斯坦在 156 个国家中仅排在第 93 位。

平均数值显示，每一名拥有工作的哈萨克斯坦公民在每周的平均工作时长为38个小时。

在独联体国家（包括前成员国）当中，相比而言，塔吉克斯坦、格鲁吉亚、亚美尼亚和乌克兰的国民在«勤劳度»上都要比哈萨克斯坦人更高一些。这些国家国民的每周平均工作时长分别是：塔吉克斯坦-41.3小时、格鲁吉亚-40.5小时、亚美尼亚-39.9小时、乌克兰-39小时。

而比哈萨克斯坦人更少工作时间的独联体国家则包括了：摩尔多瓦-35.7小时、阿塞拜疆-36.9小时、白俄罗斯-35.5%小时、俄罗斯 -37.8小时。

吉尔吉斯人和哈萨克斯坦人一样，平均每周工作时长都是38个小时。

在这份排名当中，«最勤奋»的雇员来自阿拉伯联合酋长国。该国公民每周平均工作时长达到了52.5小时，而且该国国民半数以上每周的工作时长超过49小时。

«最勤奋»TOP-5中还有印度人，印度国民的平均每周工作时长达到了47.9小时。

排名显示，中国国民的平每周均工作时长为46.1小时。其中，中国香港特别行政区居民的平均每周工作时长为43小时，当地有30%的劳动者每周工作时长超过49个小时；中国澳门特别行政区居民的平均每周工作时长为46小时，14%的劳动者每周工作时长超过49个小时。

榜单最末尾的几个国家都位于非洲：利比里亚、莫桑比克和埃塞俄比亚。这些国家国民的每周工作时长都不超过30个小时。不过，当地的就业率也很低。

【编译：木合塔尔·木拉提】