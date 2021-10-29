哈萨克斯坦邮政快递服务增长39.6%

哈通社/努尔苏丹/10月29日 -- 哈萨克斯坦国家统计局发布数据，2021年1-9月，哈萨克斯坦邮政快递行业业务收入达405亿坚戈，同比增长39.6%，实际增长31.8%。其中，农村邮政快递服务收入约21亿坚戈，同比增长38.8%。

统计期内，全国居民个人邮政快递服务业务收入为101亿坚戈。其中，农村居民邮政快递服务收入13亿坚戈，同比增长39.3%。

按地区统计，阿拉木图市邮政快递服务业务规模最大，达到240亿坚戈，在全国邮政快递市场的占比为59.4%，同比增长38.2%，实际增长30.5%。努尔苏丹市（39亿坚戈）、卡拉干达州（15亿坚戈）同比分别增长55.1%和25.6%。克孜勒奥尔达州邮政快递服务规模最小（4.03亿坚戈），同比增长18.1%。

9月份，哈企业邮政快递服务收费同比上涨5.7%。其中，邮政服务上涨7.7%，快递服务上涨4.1%。邮政服务方面，信件寄送费用上涨12.3%，包裹送递上涨4.2%，EMS服务上涨1.1%，期刊送递同比持平。快递服务方面，包裹送递价格上涨4.7%，信件送递上涨3.7%。

2020年，哈邮政快递服务市场总规模为500亿坚戈，同比增长35.4%。

【编译：木合塔尔·木拉提】