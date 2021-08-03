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    11:11, 03 八月份 2021 | GMT +6

    卫生部长：全国完全接种新冠疫苗人数占应接种人数的39.8%

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    哈通社/努尔苏丹/8月3日 – 哈萨克斯坦卫生部部长阿列克谢·崔3日在政府例行会议上表示，哈全国已有超过500万人接种新冠疫苗第一针。

    卫生部长阿列克谢·崔在政府例行工作会议上称，全民新冠疫苗接种工作正在持续推进当中。

    据其介绍，截至目前，哈全国已施打新冠疫苗940万剂次。

    «其中，有5 480 094人完成了新冠疫苗第一针的接种，这占全国应接种疫苗人群总数的55.4%。»阿列克谢·崔说。

    他同时表示，接种第二针疫苗的人数达到了3 941 941人，占应接种疫苗人数的39.8%。

    阿列克谢·崔指出，卫生部此前已经与相关疫苗生产企业达成了800万剂疫苗的供应协议，以完成后续至少400万人的疫苗接种任务。

    他强调，国民的疫苗供应量有充分的保障。

    自6月26日以来，哈萨克斯坦全境一直处于疫情红区。就地区而言，目前全国仅突厥斯坦州处于疫情黄区（传播风险中等地区）。

    截至8月3日的报告显示，全国各新冠定点医院感染科病床使用率达到了56%，康复科病床使用率达到了44%。

    【编译：木合塔尔·木拉提】


    标签:
    社会 医疗卫生 黄金储备 新型冠状病毒
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