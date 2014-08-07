联合国说390万人受到乌克兰冲突直接影响

哈通社阿斯塔纳电，据新华网消息，联合国人道主义事务协调办公室行动部门负责人约翰•金５日说，乌克兰东部冲突数月以来已导致至少１３６７人死亡，３９０万人受到冲突直接影响。

约翰•金在联合国安理会就乌克兰问题召开的公开会议上通报了近期乌克兰的人道局势。他说，据联合国人权事务高级专员办事处监督组和世界卫生组织报告，从４月中旬以来，乌克兰东部冲突导致包括平民和武装分子在内共１３６７人死亡、４０８７人受伤。 他说，当前冲突地区的人道主义状况持续恶化，受冲突直接影响的人口达３９０万人。人口密集的城区战事增加，基础设施严重受损。在居住有１５０万人的顿涅茨克和卢甘斯克，每天只有数小时供水，约７０％以上的医务人员逃离。 他说，近一个月来，乌克兰新增５．８万名流离失所者。目前，乌克兰全国注册的流离失所者约为１１．８万人，大部分来自东部。此外，还有１６．７万人经注册后离家去往俄罗斯。而据俄方和联合国难民署报告，今年以来，有７４万人没有注册或申请援助就已逃至俄罗斯。 约翰•金呼吁乌克兰政府建立统一的流离失所者注册系统，以确保对人道主义需求的全面认识和分析。他强调，当地的冬天非常寒冷，预备过冬将是乌东部人道主义援助工作的核心。