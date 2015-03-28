俄罗斯和巴西决定加入亚投行 意向创始成员国已达39个

哈通社阿斯塔纳3月28日电，据中国日报网援引英国媒体28日报道，巴西总统办公室3月27日表示，该国已经接受中国的邀请，以意向创始成员国的身份加入亚洲基础设施投资银行（简称亚投行）。

巴西总统罗塞夫办公室发表简单声明称："巴西对参加这一项目非常感兴趣。"声明还指出，加入亚投行不附加任何条件。

而28日，俄罗斯第一副总理伊戈尔•舒瓦洛夫在博鳌亚洲论坛2015年年会开幕式上发言时表示，俄罗斯总统普京决定，俄罗斯将加入亚洲基础设施投资银行。

中国与其他20个国家于去年10月在北京签署了备忘录，宣布建立亚洲基础设施投资银行。这一由中国发起倡议的国际金融组织，旨在为亚太地区基础设施开发提供更多资金支持。

而印尼一直以来都希望在中国主导的亚投行中扮演重要角色，最开始寻求亚投行总部落户雅加达。在亚投行总部落户北京达成协议后，印尼再度发声，印尼财长称至少副行长的职位该保留给印尼。

3月27日，继英国、德国、法国、意大利、卢森堡、瑞士、土耳其、韩国之后，奥地利正式宣布申请作为意向创始成员国加入。对于美国盟友不顾美国施压，争相加入亚投行的现象， 英国《金融时报》评论称，商业利益比美国盟友更重要。

截至目前，亚投行意向创始成员国已达到39个。根据工作流程，本月31日是接收新意向创始成员国申请的截止日期。这之前未能申请加入的国家，今后仍可以作为普通成员加入亚投行。

有政治观察家发现，作为传统发达国家代名词的七国集团中，只有加拿大、日本和美国尚未申请。而23日，参加多伦多人民币离岸中心启动仪式的加拿大财政部长表态称，加拿大正考虑加入亚投行，不过不会赶在3月31日创始会员国申请截止日期前做出决定。