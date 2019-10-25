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    12:59, 25 10月 2019 | GMT +6

    英国集装箱惨案：39名死者“均为中国公民”

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    哈通社/努尔苏丹/10月25日--据BBC消息，英国警方证实，埃塞克斯郡集装箱藏尸案中的39名死者“均为中国公民”，其中8女31男。

    英国警队就伦敦近郊揭发的冷冻集装箱藏尸案发现更多新线索，初步确认涉案集装箱与卡车拖车并非一同入境。

    案发时的消息称，卡车与集装箱来自保加利亚，从威尔士霍利海德港（Holyhead）入境英国。但最新调查显示，集装箱是从比利时泽布吕赫港（Zeebrugge）运到伦敦东面的泰晤士河口港口珀弗利特（Purfleet），于星期三（10月23日）凌晨被提取拉走。

    这起命案是否牵涉走私人口等犯罪仍待调查。埃塞克斯郡警察厅（Essex Police）表示，卡车已被开到案发现场附近一处码头仓库内，以便在死者尊严得到保护的环境下，开始鉴别集装箱内39名死者之身份。

    涉案卡车拖车司机，25岁的北爱尔兰人罗宾逊（Mo Robinson），目前继续由埃塞克斯郡警察厅以谋杀罪嫌疑扣查，北爱尔兰警察（Police Service Northern Ireland）则派员搜查两处地点。比利时当局也宣布介入调查。

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