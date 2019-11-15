联合国儿童基金会：每39秒钟就有一名儿童死于肺炎

哈通社/努尔苏丹/11月15日 —— 联合国儿童基金会等多家与儿童健康有关的机构日前发出警报，呼吁全球采取行动，共同防止肺炎这一本可以预防的疾病继续大范围地剥夺儿童的生命。这些机构表示，肺炎所造成的儿童死亡高于其他任何感染，仅去年就夺去了80多万名五岁以下儿童的生命，这相当于每39秒就有一名儿童因此死亡。

这些机构指出，大多数因肺炎而发生的死亡都集中在两岁以下的儿童当中，近15万3000人是在出生后的第一个月内死亡。

儿基会、全球免疫联盟(Gavi)、儿童救助会（Save the Children）等六个主要的健康和儿童组织计划于今年1月在西班牙举行全球儿童肺炎论坛。儿童基金会执行主任亨利埃塔·福尔（Henrietta Fore）表示，强有力的全球承诺和增加投资对防治这一疾病至关重要。

肺炎由细菌、病毒或真菌引起，2018年，有43万7000名五岁以下儿童死于腹泻，27万2000名五岁以下儿童死于疟疾，但死于肺炎的五岁以下儿童在当年却达到80万人之多。

救助儿童会首席执行官凯文·沃特金斯（Kevin Watkins）表示，肺炎是一种被遗忘的全球性流行病，需要国际社会紧急加以应对。

统计显示，2018年因肺炎而夭折的儿童中，有半数以上来自尼日利亚、印度、巴基斯坦、刚果民主共和国和埃塞俄比亚这五个国家。中国当年有1万8000名儿童死于肺炎。

儿基会等机构表示，免疫系统被艾滋病毒等其他感染或营养不良削弱的儿童，以及那些生活在空气污染严重和水不安全地区的儿童，在肺炎方面面临的风险要大得多。

这些机构表示，肺炎可以使用疫苗预防，如果诊断恰当，也可以使用低成本的抗生素很容易地加以处治。但数千万儿童没有接种这类疫苗，三分之一有症状的儿童没有接受基本医疗护理。

他们表示，解决肺炎问题的资金远远落后于其他疾病可以采用的资金。尽管肺炎导致15%的五岁以下儿童死亡，但目前全球传染病研究支出中只有3%用于肺炎。

这些机构呼吁受影响最严重国家的政府制定和实施肺炎控制战略，以减少儿童肺炎死亡，并改善获得初级保健的机会，以此作为更广泛的全民健康覆盖战略的一部分。而富裕国家、国际捐助者和私营部门公司可以通过降低关键疫苗的成本和确保全球免疫联盟的资金成功得到补充来提高免疫覆盖率，并增加研究和创新资金，从而使肺炎这一疾病得到更加有效的应对。