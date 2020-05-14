日本政府将对39个县解除紧急宣言

哈通社/东京/5月14日 -- 据共同社报道，日本首相安倍晋三14日下午将决定对39个县解除基于新型冠状病毒特别措施法的紧急事态宣言。需要重点对策的13个«特定警戒都道府县»中的茨城、石川、岐阜、爱知、福冈5个县和非特定警戒的34个县将成为对象。决定之前，日本政府举行了旨在听取专家意见的咨询委员会会议。

报道称，在咨询委员会之前还举行了讨论新冠对策的专家会议，并提出旨在判断解除宣言和重新指定的大致标准。此外，在分阶段提升社会经济活动级别的同时，考虑到避免风险较高场所的重要性，提出根据感染情况将都道府县分为3类并采取对策。

经济再生担当相西村康稔在咨询委员会会议上表示：«全国新增感染者数趋于减少。39个县的近期情况为，感染者逐步回落到疫情开始扩大的3月中旬以前的情况。»

专家会议建议中作为解除宣言的条件写明了«过去1周新增感染者每10万人口不到0.5人»的数值要求。2周前至1周前的新增病例与1周前至最近的数值相比呈减少趋势也成为条件。此外也将考虑医疗提供体制资源紧张程度、能否保证一定数量以上的检测，对解除宣言作综合判断。

报道指出，若解除宣言的地区再度出现疫情扩大，将以最近一周每10万人中的感染人数、累计病例数量翻倍的时间、感染途径不明病例的比例这3个指标为中心，就重新指定作出判断。

【编辑：木合塔尔·木拉提】