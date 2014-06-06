加拿大一男子枪杀3名警察后逃跑

哈通社阿斯塔纳6月6日电，据新华网综合报道，凤凰网消息，一名男子4日晚在加拿大东部的新不伦瑞克省蒙克顿市开枪打死3名加拿大皇家骑警，另有两名骑警受伤。警方目前已经锁定嫌疑人，名叫贾斯廷•布尔科，现年24岁，蒙克顿人。根据视频等资料，在发生枪战时，布尔科看上去就像《第一滴血》中的兰博。他持有两支装弹量很大的突击步枪、一把弩机、一把刀。

报警 街上突现武装人员

英国《每日邮报》6月5日报道，当地时间4日晚上7：20(北京时间5日上午7：20)左右，加拿大新不伦瑞克省蒙克顿市警方接到一个报警电话。报警人说，一个持有武器的人正在北区街上游荡。警方随后出警。

枪战 枪手打死3名警察

警方迅速出动赶赴现场，结果一场激烈的枪战在晚上8：00前爆发。三名警察当场丧命，另有两名警察受重伤，幸无生命危险。而凶手则逃之夭夭。

嫌犯 看上去酷似兰博

警方目前已经锁定嫌疑人，名叫贾斯廷•布尔科，现年24岁，蒙克顿人。根据视频等资料，在发生枪战时，布尔科看上去就像《第一滴血》中的兰博。他持有两支装弹量很大的突击步枪、一把弩机、一把刀。布尔科行凶的动机不得而知。不过，布尔科的"脸书"网页上充斥着武器、狩猎以及警察的照片。在枪击发生之前数小时，他曾经向网页上传了一首歌。歌中唱道，"别想愚弄我们，我们知道最糟糕的事情尚未来临。我相信我的王国就要到来。"英国《每日邮报》在报道中说，就在警方搜捕布尔科时，布尔科似乎还很悠闲地在自己的"脸书"上添加了两个好友。

案件罕见注意安全

警方猜测，布尔科可能藏匿在蒙克顿的松树林里。警方正在全力搜捕这名"极其危险的枪手"。为了确保居民安全，警方通知居民呆在家里，锁上门，关好窗户。直到通知解除警戒。

袭警事件在加拿大很少发生，尤其是在东海岸地区。蒙克顿市位于加拿大东海岸，约有7万名居民。同美国相比，加拿大枪支管理法律更为严厉，很少发生严重枪击事件。

2005年，一名枪手在加拿大西部艾伯塔省打死了4名警察，这是120年来加拿大发生的最严重袭警事件。