美国路易斯安娜州发生枪击案 3名警员死亡

哈通社阿斯塔纳7月18日电 据美国媒体消息，7月17日美国路易斯安娜州巴吞鲁日市发生枪击案，造成3名警员死亡，另有3名警员受伤。

报道称，至少有一名持长枪的蒙面歹徒发动了袭击。



美国总统奥巴马谴责这起袭警事件是"胆小鬼的把戏"。



在美国白宫发表的声明中，美国总统奥巴马表示，他"以词汇所能表达出最强烈的意思"谴责这次袭击事件。



巴图鲁日市长霍尔顿在接受美国福克斯电视台电话采访时说："我认为这是场伏击。当有些人毫不尊重生命、毫不尊重警方时，我这么说是很悲凉的。"



最新报道称，一名嫌疑人已被击毙，另有两名嫌疑人有可能在逃。



路易斯安那州警察负责人埃德蒙森说，事情是从早晨8点40分左右开始的，那时候警察接到匿名电话说，有人带着步枪在市区的一条重要街道上走。当警察接近嫌疑人的时候，爆发了枪战。

警方为抓捕其他嫌疑人发动了大规模搜捕。人们看到警察聚集在离警察局总部不到2公里的枪击现场，直升机在附近上空盘旋。

在枪击发生后的几个小时，有关当局说，警察们是在一个便利店遇袭的，后来在附近发现了一名嫌疑人的尸体。



7月5日，巴吞鲁日发生了一起黑人斯特林被警察开枪打死的事件。这在美国全国主要城市引发了广泛的抗议活动。

警察打死斯特林的情况被人用手机拍成视频，在社交媒体上广泛传播。

斯特林的死与明尼苏达州警察开枪打死另外一名黑人的事件在美国激起示威，抗议警察对待少数族裔的做法。就在达拉斯举行这类抗议时，一名黑人狙击手开枪射杀了5名白人警察。（编辑：木合塔尔·木拉提）