3位央行行长谈初见坚戈时的心情

哈通社阿斯塔纳 - 时值坚戈发行23周年之际，央行行长达尼亚尔•阿克舍夫及两位原央行行长，在阿拉木图向记者讲述了自己年轻时首次看到哈萨克斯坦货币时的感受。

阿克舍夫称，首批坚戈正式发行的时候，他还是一个大学生。



"当时各地都设立了货币兑换中心，允许大家将手中的苏联卢布兑换成新发行的哈萨克斯坦坚戈。我拿着兑换好的坚戈回到家里，全家人围着这些钱币，翻来覆去的欣赏、传阅、赞叹。说真的，坚戈的发行，在当时是一件相当激动人心的事情。"达尼亚尔•阿克舍夫说。



阿克舍夫同时称，一开始坚戈的币值并不大，随着他年龄的增长，坚戈的面值也在多年间发生了多次的改变。



哈萨克斯坦央行原行长奥拉兹•詹多索夫（1996-1988年任央行行长）表示，初代坚戈发行期间，他正是坚戈设计团队的一员。



"坚戈的设计和发行全部由央行负责主持，央行从那时开始就已经是一个庞大的机构了，而我一直为能够参与坚戈的设计和发行感到自豪。"他说。



曾在2004-2009年担任央行行长的阿努瓦尔•萨伊德诺夫也向记者分享了自己第一次看到坚戈时的感受。



"1993年11月15日，是我记忆中永远难以被抹去的一天。当时我正在伦敦，天很冷，正在下着雨。那时候我一方面在伦敦留学，一方面在那里的欧亚银行分行实习。首批坚戈当天就被运到了伦敦，我和同事们一起，看着坚戈运进银行，始终难掩内心的激动。"他说。



【编译：木合塔尔·木拉提】