首都附近将兴建3个工业区

哈通社/阿斯塔纳/10月31日 -- 哈萨克斯坦投资和发展部部长杰恩斯•哈斯姆别克31日在政府例行会议上表示，阿斯塔纳市附近将兴建3个工业区。

"城市飞速发展、人口容量、人口密度增加、移民流、资源库等都是集聚发展的基础。此外，由于人口增长、交通问题以及环境恶化等原因城市问题也在不断增长。为城市化发展和经济多元化并考虑到现有的资源，工业区建设工程将要求城市有效规划。" 投资和发展部部长说。



据他介绍，阿斯塔纳聚集区内包含阿斯塔纳市、阿克莫拉州阿尔沙勒、切利诺格勒、硕尔坦德县以及阿克阔勒4个乡在内的124个居民点。



哈斯姆别克表示，聚集区2016年人口为120万，预计2030年将达160万人（增长30%）。总面积约21770平方公里，其中阿斯塔纳市占800平方公里。此外，聚集区7500平方公里将兴建工业区。



据哈斯姆别克透露，聚集区内还将建造与阿斯塔纳建立紧密联系的娱乐、食品发展区。此外，成为首都食品供应带也是阿斯塔纳聚集区的目标之一。



哈斯姆别克还表示，建立工业区将对增长阿斯塔纳人口制造良好条件。目前聚集区建立主要运输渠道已确定，其中包括阿尔沙勒矿、硕尔坦德矿、贾伊那克站等地区。此外，阿克阔勒地区对于吸引移民流具有巨大的资源潜力。



据悉，该工业区将使工业产品的产量增加144％。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】