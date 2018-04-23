国家气象总局：南部地区3州发布洪水预警

哈通社/阿斯塔纳/4月23日 -- 据国家气象总局消息，阿拉木图州、江布尔州和南哈萨克斯坦州23日发布天气预警。

气象专家表示，4月24-26日，阿拉木图州、江布尔州和南哈州存在因强降雨导致河流暴涨并发生洪水的可能性。

【编译：小穆】