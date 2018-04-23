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20:39, 23 四月 2018 | GMT +6
国家气象总局：南部地区3州发布洪水预警
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哈通社/阿斯塔纳/4月23日 -- 据国家气象总局消息，阿拉木图州、江布尔州和南哈萨克斯坦州23日发布天气预警。
气象专家表示，4月24-26日，阿拉木图州、江布尔州和南哈州存在因强降雨导致河流暴涨并发生洪水的可能性。
【编译：小穆】
标签:
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