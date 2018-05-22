内务部部长：哈萨克斯坦3个地区存在火灾风险

哈通社/阿斯塔纳/5月22日 -- 哈萨克斯坦内务部部长哈勒穆汗别克•哈斯莫夫22日在政府例行会议上表示，今年哈萨克斯坦西部、东部以及南部地区存在较高的火灾风险。

哈斯莫夫表示，森林及草原火灾目前变得十分普遍，成为了难以解决的问题。火灾数量每年都在增长。例如，较2016年，去年火灾数量增长了近两倍，而火灾面积则增长了5倍，造成的损失增长7倍。草原火灾也在增长，其面积达到了85万公顷。

据部长透露，自年初至今共发生45起森林火灾及4起草原火灾事件，火灾面积达1万公顷，造成物质损失440万坚戈。

内务部部长表示，根据对即将发生的火灾风险作出的预测，全国平均温度将达零上30摄氏度，而南部、东部以及西部地区将迎来干旱少雨天气，气温将达零上41摄氏度。这将使火灾风险上升。目前，所有地区已经开始采取相关措施预防森林及草原火灾。

哈斯莫夫指出，各地区为防止森林及草原火灾发生动员了近3万人，并准备了消防车4977辆、消防直升机17架、消防火车47辆以及580个消防泵。

哈斯莫夫最后还表示，消防工作人员已开始着手对农场的检查工作。此外，5月底前，内务部紧急情况委员会消防检查组将对农业部和地方政府管辖的国家公园、自然保护区进行检查工作。

【编译：小穆】