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    14:17, 11 六月 2018 | GMT +6

    国家气象总局：未来3天国内大部分地区出现降雨天气

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    哈通社/阿斯塔纳/6月11日 -- 国家气象总局11日公布未来3天天气预报信息。

    消息称，6月11-13日，国内大部分地区将出现降雨和雷电天气。部分地区将出现大风天气，气温将有所下降。

    【编译：小穆】

    标签:
    国家气象总局 天气 社会 黄金储备
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