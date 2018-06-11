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14:17, 11 六月 2018 | GMT +6
国家气象总局：未来3天国内大部分地区出现降雨天气
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哈通社/阿斯塔纳/6月11日 -- 国家气象总局11日公布未来3天天气预报信息。
消息称，6月11-13日，国内大部分地区将出现降雨和雷电天气。部分地区将出现大风天气，气温将有所下降。
【编译：小穆】
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