马吉利斯议长分别会见3国驻哈大使

哈通社/努尔-苏丹/6月18日 -- 据马吉利斯（议会下院）消息，马吉利斯议长努尔兰·尼格马图林18日分别会见了土库曼斯坦、亚美尼亚和印度驻哈萨克斯坦特命全权大使。

会见土库曼斯坦驻哈大使托伊勒·库梅科夫时，双方就议会间双边合作关系，以及经贸、燃料-能源、交通运输和人文领域的合作关系问题进行了讨论。此外，双方注重关注了《土库曼斯坦-乌兹别克斯坦-哈萨克斯坦-中国》天然气管道和《哈萨克斯坦-土库曼斯坦-伊朗》铁路运输通道项目，以及里海沿线国家签署历史性《里海法律地位公约》的重要性。

双方共同指出，哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫和土库曼斯坦总统别尔德穆哈梅多夫奠定了两国合作关系的发展基础。

尼格马图林指出，土库曼斯坦议会代表团出席今年9月23-24日期间在努尔-苏丹举行的主题为《大欧亚：对话、新任、伙伴关系》的欧亚国家议会议长第四次会议将进一步促进双边议会间对话。



会见亚美尼亚驻哈大使加吉克•加拉奇亚安时，双方就进一步加强议会间合作问题进行了讨论。

尼格马图林表示，亚美尼亚国民议会代表团将出席欧亚国家议会议长第四次会议。他同时还高度评价了哈亚两国在欧亚一体化框架下的紧密合作。



会见印度驻哈大使普拉布哈特·库马尔时，双方就议会间合作关系问题交换了意见。此外，双方还注重关注了创新、高科技技术和再生能源领域交流经验问题。

双方在会谈中共同指出，在上合组织比什凯克峰会签署的文件具有重要意义。

【编译：小穆】