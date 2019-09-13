总统助理指出托卡耶夫访华3大要点

哈通社/努尔-苏丹/9月13日 —— 总统助理穆拉特·努尔特列吾沃夫13日在国家新闻发布中心召开的新闻发布会上总结了托卡耶夫总统此次访华之旅。

总统助理说：«受中国国家主席习近平的邀请，哈萨克斯坦总统托卡耶夫9月10-12日对中国进行了国事访问，并举行了一系列双边会谈。为此，我想指出此次访问的3大要点。首先，这是托卡耶夫当选哈萨克斯坦总统后对中国进行的首次国事访问。中方也对此给予了高度评价，并表示愿意为造福两国人民共同发展。»

据他介绍，这表明了，努尔-苏丹与北京之间的关系当前水平和重要性，以及确定双方未来发展的优先性。

«托卡耶夫表示，哈萨克斯坦愿意将双边相互合作关系提升至新的高度。值得一提的是，我们也看到了中方也对此的高度重视。会谈中，中方也重申愿意加强双边经贸、交通运输、生产和其他新领域合作关系。» 努尔特列吾沃夫说。

总统助理表示，第2大要点是此次会晤在世界政治和经济困难时期举行。«这再次表明了双方的关系完全符合战略性质。因此，两国领导人就区域和国际问题交换了意见，并重申了国际热点问题上的共同立场。»他说。

据他介绍，哈萨克斯坦总统在中华人民共和国成立70周年之际进行访问是第3大要点。此次访问表明了哈中两国人民的传统友谊和两国之间睦邻关系。

【编译：小穆】