日本厚生劳动省：撤离武汉的3名日本人在病毒检测中呈阳性

哈通社/东京/1月30日 -- 关于新型冠状病毒感染的肺炎，日本厚生劳动省30日发布消息称，搭乘日本政府所派第一班全日空包机于29日从疫情迅速扩散的中国湖北省武汉市回国的日侨中，3人在病毒检测中呈阳性，其中2人没有出现症状。

日本共同社报道称，日本国内新型肺炎患者累计达9人，确认感染的达11人。无症状情况下检出新冠病毒在日本尚属首次。

厚劳省表示尚不清楚没有症状的人是否会成为感染源，但«不能否认»这种可能性。今后将设想患者急剧增加等情况，加强对策。

厚劳省称，首批回国者中出现症状的1人为50多岁男性，有发热等症状但病情稳定。他可能在中国感染。被确认感染的3人都已住院。国立感染症研究所称，日本和中国感染者身上的病毒几乎没有发生基因变异。

此外关于与武汉来访旅游团同乘一辆巴士的司机等感染的情况，厚劳省宣布“已确认在国内人传人”。

另一方面，第二班撤侨包机30日从武汉搭载住在当地的210名日本人抵达东京羽田机场。据称检疫结果显示多人出现咳嗽等症状。政府30日通过内阁会议决定设置以首相安倍晋三为总部长的对策总部，在国会内召开首次会议。

官房长官菅义伟在30日的记者会上介绍称，希望乘包机回国的日侨现阶段还有约300人。关于第二班以后回国者的暂住地，他表示“正以东京都府中市的警察大学等都内设施为中心进行探讨”。

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