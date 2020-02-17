美国泰森食品公司将投资3亿美元在哈建肉类加工厂

哈通社/阿拉木图/2月17日 – 阿拉木图州州长阿曼德克•巴塔洛夫日前会见了美国泰森食品公司（Tyson Foods）、哈萨克斯坦库斯托集团（Kusto Group）公司以及阿拉木图州大型农场业主及负责人。

会上介绍了上述两家公司计划在阿拉木图州投资3亿美元兴建肉类加工厂的方案。

该项目建成后可提供4000个长期工作岗位，投产后两班倒模式下每天可屠宰处理2000头牛。

州长表示，国家将对该项目提供政策扶持，并要求副州长负责相关工作的顺利落实。

美国泰森食品股份有限公司（Tyson Foods Inc.）创始于1935年，总公司位于美国阿肯萨州。泰森公司于2001年与美国IBP公司合并，目前是是全球最大的鸡肉、牛肉、猪肉供应商及生产商，也是最大的牛皮（盐/蓝湿皮）和猪皮生产商。在美国鸡肉市场占为25%。经历了70多年的稳健成长，现列世界《财富》500强中第二大食品公司。2004年度营业收入为264亿美金，2004年度平均每周屠宰加工173,800头牛和362,343头猪。其中，12座牛肉屠宰分切厂，猪6座肉屠宰分切厂，9座制革厂，其中四座为蓝湿皮加工，总员工人数约为114,000名。

【编译：木合塔尔·木拉提】