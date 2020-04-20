国家委员会发布3州新增患者相关情况

哈通社/努尔苏丹/4月20日--保障紧急状态制度国家委员会发布西哈州、库斯塔奈和巴甫洛达尔州今日新增新冠肺炎确诊患者相关情况。

西哈州今日新增1名新冠肺炎确诊患者。58岁的患者与之前确诊的患者有过密切接触，因此接受了居家隔离观察和新冠肺炎检测，检测结果为阳性。目前在西哈州传染病医院接受治疗的患者病情稳定。截至目前，西哈州共出现63例新冠肺炎确诊病例，其中2名患者已治愈出院。

巴甫洛达尔州今日新增4名确诊患者。据了解，新增患者中， 1976年出生的女性患者和2009年出生的未成年女孩都是巴甫洛达尔市市民，另外2名是埃基巴斯图兹市市民。

新增的4名患者中有3名与此前确诊患者有过密切接触。截至目前，巴甫洛达尔州共出现30例新冠肺炎确诊病例。

此外，库斯塔奈州今日新增4名确诊患者。分别于1972年和1993年出生的两名确诊患者是与此前确诊的患者是邻居。另外两名1975年 和1998年出生的两名患者也与此前确诊患者进行过密切接触。目前他们都在接受隔离治疗。截至目前，库斯塔奈州共出现19例新冠肺炎确诊病例。

【编译：阿依波塔】