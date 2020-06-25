中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    12:58, 25 六月 2020 | GMT +6

    疫情期间，哈萨克斯坦生物技术领域服务增加了3倍

    None
    None
    哈通社/努尔苏丹/6月25日--新型冠状病毒疫情期间，哈萨克斯坦生物技术领域的研究和实验开发服务量增加了三倍。

    据Energyprom.kz网站消息，2020年第一季度的科技研发与服务总额为191亿坚戈，与去年同期（91.2％）相比，下降6.9％。

    其中， 62.3%的研发服务属于阿拉木图，总额为119亿坚戈。该数据与去年同期保持了同等水平。另外，12.5%和9.9%的研发服务属于东哈州和努尔苏丹市。

    消息称，国家拨款11亿坚戈，用于占该行业服务86.4%的自然科学与工程领域的研发工作。 同时，该行业的投资呈现增长趋势。此外，报告期内的生物技术服务与2019年同期相比增加了3.3倍。

    哈萨克斯坦教育和科学部部长阿斯哈特•阿伊马汗别托夫表示，哈萨克斯坦定期进行生物安全和生物技术领域的研究。 哈萨克斯坦有 12个科学组织，有2.5万人在该领域工作。 当今，近4000名学生在国内19所大学接受着该领域的高等教育。

    据其介绍，哈萨克斯坦的新冠肺炎疫苗或将于2020年9月进行临床测试。

    【编译：阿依波塔】


    标签:
    哈萨克斯坦 教育部 科学 黄金储备
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!