疫情期间，哈萨克斯坦生物技术领域服务增加了3倍

哈通社/努尔苏丹/6月25日--新型冠状病毒疫情期间，哈萨克斯坦生物技术领域的研究和实验开发服务量增加了三倍。

据Energyprom.kz网站消息，2020年第一季度的科技研发与服务总额为191亿坚戈，与去年同期（91.2％）相比，下降6.9％。

其中， 62.3%的研发服务属于阿拉木图，总额为119亿坚戈。该数据与去年同期保持了同等水平。另外，12.5%和9.9%的研发服务属于东哈州和努尔苏丹市。

消息称，国家拨款11亿坚戈，用于占该行业服务86.4%的自然科学与工程领域的研发工作。 同时，该行业的投资呈现增长趋势。此外，报告期内的生物技术服务与2019年同期相比增加了3.3倍。

哈萨克斯坦教育和科学部部长阿斯哈特•阿伊马汗别托夫表示，哈萨克斯坦定期进行生物安全和生物技术领域的研究。 哈萨克斯坦有 12个科学组织，有2.5万人在该领域工作。 当今，近4000名学生在国内19所大学接受着该领域的高等教育。

据其介绍，哈萨克斯坦的新冠肺炎疫苗或将于2020年9月进行临床测试。

【编译：阿依波塔】