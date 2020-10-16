法国单日新增新冠确诊病例超3万例

哈通社/巴黎/10月16日 —— 据新华社消息，法国政府网站15日公布的数据显示，该国过去24小时新增新冠确诊病例30621例，单日确诊病例首次突破3万例，再创疫情暴发以来新高。

数据显示，法国目前累计确诊病例809684例，累计死亡病例33125例，现有9605名新冠患者在医院接受治疗，其中1750名患者在重症监护室接受治疗。

法国总统马克龙14日晚宣布，将从17日起在法兰西岛大区（大巴黎地区）和其他8个大城市实施宵禁，以遏制新冠疫情。总理卡斯泰和卫生部长韦朗等人15日共同出席新闻发布会，介绍宵禁措施实施细则。

卡斯泰表示，巴黎、马赛等处于疫情最高警戒状态的城市和地区自17日起开始实施宵禁，时间为每日21时至次日6时，宵禁至少持续4个星期。宵禁期间，民众不得外出，除医院、药店等以外的公共场所均需关闭。

他说，因健康、工作等原因不得不外出的民众需携带出行证明，违者将被处以135欧元罚款。此外，政府将进一步收紧全国餐饮业防疫措施，餐厅就餐每桌不能超过6人。

韦朗表示，法国政府已采购500万个新冠病毒抗原检测试剂盒，将在数周内投入使用。

法国经济与财政部长勒梅尔表示，政府将向受宵禁措施影响的企业提供“团结基金”和国家担保贷款，恢复实施“部分失业”措施以及减免社会缴费等，以切实助力企业纾困。