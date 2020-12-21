从明斯克和法兰克福飞回国的3名旅客被确诊新冠肺炎

哈通社/努尔苏丹/12月1日--20日，自德国、意大利、马尔代夫、埃及、土耳其、阿联酋、亚美尼亚、乌克兰、俄罗斯、白俄罗斯和吉尔吉斯斯坦起飞的20班国际航班抵达哈萨克斯坦。

据哈卫生部卫生和流行病监督委员会消息，20日共有2824名国际旅客抵达飞抵哈萨克斯坦。其中，2461名乘客携带新冠肺炎PCR检测阴性报告，363名乘客未携带。

具体来说：

-10班国际航班飞抵阿拉木图，共1633名乘客中，1490名乘客携带检测报告，143名未携带；

-8班国际航班飞抵努尔苏丹市，共1142名乘客中，922名乘客携带检测报告，220名未携带；

-1班国际航班飞抵阿克套市，共31名乘客均携带检测报告；

-1班航班飞抵乌斯卡曼市，共18名乘客均携带检测报告。

未携带新冠肺炎核酸检测报告入境的哈萨克斯坦公民将在指定隔离检测点接受检测，并等待至出结果。

此外，2020年12月19日，共有237名哈萨克斯坦公民未携带新冠肺炎PCR检测报告飞回哈萨克斯坦。

经检测，其中3名乘客被确诊新冠肺炎。其中，2名乘客从明斯克，1名乘客从法兰克福飞抵努尔苏丹。

【编译：阿依波塔】