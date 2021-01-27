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    20:19, 27 一月 2021 | GMT +6

    职业拳击：哈萨克斯坦“金童”将在墨西哥争夺3条洲际金腰带

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    哈通社/努尔苏丹/1月27日—— 今年22岁的哈萨克斯坦拳手萨德利丁·阿赫梅多夫（11-0,10KO）本月底将在墨西哥登台比赛。

    据BoxRec职业拳击信息网站消息，哈萨克斯坦拳手将对阵荷兰老将斯蒂芬·丹约（17-3-3，6KO），并争夺World Boxing Council Francophone Super Welter Title、World Boxing Association Continental Super Welter Title和North American Boxing Federation（NABF）金腰带。

    值得一提的是，比赛将在墨西哥库埃纳瓦卡市举行，由Eye of the Tiger Management拳击推广公司组织举办。

    据悉，萨德利丁·阿赫梅多夫于2016年代表哈萨克斯坦参加拳击青年世锦赛，在69公斤级的比赛中击倒3个对手，夺得该级别金牌。他在比赛中的精彩表现，受到了不少拳迷们的关注。

    2018年，阿赫梅多夫正式转入职业拳击，并成为Eye of the Tiger Management拳击推广公司旗下拳手。

    【编译：小穆】

    标签:
    体育 哈萨克斯坦 拳击 黄金储备
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