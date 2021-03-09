3名自国外飞抵哈萨克斯坦的旅客确诊感染冠状病毒

哈通社/努尔苏丹/3月9日--据哈萨克斯坦新冠疫情防控跨部门联合委员会消息，2021年3月8日，有20班国际航班自阿联酋、土耳其、俄罗斯、白俄罗斯、乌兹别克斯坦和吉尔吉斯斯坦飞抵哈萨克斯坦。

共有2565名旅客抵达，其中2464名旅客持有有效的冠状病毒PCR检测阴性证明，101名哈萨克斯坦公民没有携带有效证明。

其中：

-有4班国际航班飞抵努尔苏丹机场，共有456名乘客，439人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，17人没有证明；

-有12班国际航班飞抵阿拉木图机场，共有1544名乘客，1468人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，76人没有证明；

-有3班国际航班飞抵阿克套机场，共有441名乘客，433人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，8人没有证明；

-有1班国际航班飞抵奇姆肯特机场，共124名乘客均持有冠状病毒PCR检测阴性证明飞抵；

没有携带有效证明的哈萨克斯坦公民已被送至隔离医院进行隔离，接受冠状病毒PCR检测，并等待检测结果。

此外，根据对2021年3月7日自国外飞抵哈萨克斯坦的984名没有携带有效证明的哈国公民进行PCR检测的结果显示，三名乘客被诊断出感染冠状病毒。其中，2名乘客乘坐沙姆沙伊赫-努尔苏丹航班， 1名乘客搭乘法兰克福-努尔苏丹航班抵达。其余乘客的检测结果均呈阴性。

【编译：阿依波塔】