阿拉木图工业园区未来三年将新增3家企业

哈通社/阿拉木图/4月19日 -- 阿拉木图工业园区新闻中心消息，未来3年，阿拉木图工业园区将新增3家轻工、食品企业。这些项目经阿拉木图市政府领导的区域协调委员会批准，投资者将开始逐步实施。

在2021年至2023年期间，P.T.Z家具有限公司将建立一家生产家庭办公家具、学校家具、美容美发家具的工厂。划拨土地地块面积3公顷，项目成本35亿坚戈，年生产能力可达60万件产品。计划创造250个新工作岗位。该项目计划扩建阿拉木图和阿拉木图地区现有的金属产品生产线，生产椅子、桌子、办公和学校家具。

此外，在工业园区内，TENGRY FISH有限公司计划生产冷冻、冷冻、盐腌、烟熏、干鱼、鱼干罐头和蜜饯、鱼子酱产品。该加工厂将拥有每年4000吨成品的生产能力。该企业将于2022年启动，创造42个就业岗位。该项目投资为9亿坚戈。

另一家食品行业的企业将由Green Works公司投资建设。公司项目涉及奶酪产品产品的生产，年产奶酪产品20万公斤以上。项目实施期至2024年，投资为11亿坚戈。该企业将雇用70名不同类型的专家。

«包括«阿拉木图工业园区»有限公司在内的«阿拉木图»股份公司将为实施此类投资项目提供全面的支持，包括提供优惠的融资工具。

该公司还指出,新项目的实施在阿拉木图工业园区将成为发展城市经济的额外催化剂，将创造新的就业机会，增加工业生产，确保国民经济的自给自足与本国产品满足国内市场供应。

【编辑：木合塔尔·木拉提】