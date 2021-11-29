哈瑞投资圆桌会议签署了总价值超3亿美元的商业协议

哈通社/努尔苏丹/11月29日 —— 哈萨克斯坦-瑞士投资圆桌会议29日在日内瓦举行，托卡耶夫总统和两国企业领导人出席。

根据圆桌会议结果，双方签署了总额达3.01亿美元的商业协议：

1. 哈萨克国有投资公司和Eurasia Group Ag签署了总价值达5000万美元的在哈境内建设10所Eurasia Group Ag服务中心相互谅解备忘录；

2. 萨姆鲁克-卡泽纳投资公司和Inoks Capital公司签署了总价值达5000万美元的成立农业基金协议；

3. 哈萨克斯坦卫生部与罗氏（Roche Holding）公司签署总价值达50000万美元的药物本地化生产协议；

4. 在阿拉木图州建设投资额达5000万美元的畜牧综合体项目协议；

5. SP Taraz Pet公司与Polymetrix AG公司签署了建立聚对苯二甲酸乙二醇酯（r-PET）生产厂项目提供总价值达100万美元的技术设备协议；

6. 哈萨克斯坦国家铁路公司与Stadler CIS AG公司之间签署了总价值达1亿美元的战略合作协议。

【编译：小穆】