日本单日新增新冠感染人数首超3万人

哈通社/努尔苏丹/1月19日--据共同社报道，日本18日新确诊32197人感染了新冠病毒，首次超过3万人。单日新增感染人数多于此前最多的去年8月20日的25992人，创新高。新型变异毒株奥密克戎肆虐的«第六波»疫情扩大势头不歇，社会功能受到影响、医疗一线和保健所进一步告急可能逐渐成为现实。首相岸田文雄向媒体表示：«必须严肃对待感染人数增多。»

政府拟对包括首都圈的1都12县追加适用«防止蔓延等重点措施»。若决定适用，对象将增至共16个都县。岸田列举了完善临时医疗设施和氧气站等措施，表示将强化居家疗养体制。

本月1日的国内感染人数为500多人，12日就达到1万人，仅仅两天后的14日超过了2万人。在德尔塔毒株为主流的第五波中，超过1万人之后到增至2万人用了约半个月。数据凸显了第六波惊人的蔓延速度。

18日，大阪新确诊5396人感染，东京为5185人，爱知为2145人。栃木、群马、山梨、长野、滋贺、京都、大阪、兵库、和歌山、鸟取、岛根、香川、爱媛、福冈、佐贺、长崎、熊本、宫崎18个府县创新高。关西地区疫情蔓延也很严重，但尚未要求适用重点措施。全国死亡人数合计10人。

厚生劳动省表示重症患者有261人，较昨日增加了18人。虽然重症患者人数在去年12月中期减至了20多人，但此后持续增加。

政府鉴于奥密克戎毒株急速蔓延，表示将提前实施疫苗追加接种，并尽早给不满12岁的儿童接种。关于面向轻症患者的口服药，政府去年12月特例批准了美国默克公司的«莫那比拉韦»，还力争今年2月让美国辉瑞公司的口服药也投入使用。