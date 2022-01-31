日本水星探测器3月起长期观测太阳风

哈通社/东京/1月31日 —— 据共同社报道，正在飞向水星的日本宇宙航空研究开发机构（JAXA）探测器“澪”（MIO）将从接近太阳的3月起，对太阳风进行长期观测。31日从对JAXA的采访获悉了此事。太阳风是带电粒子风，也是造成地球上通信障碍的原因之一，其具体性质等尚有还不清楚的部分。

这将是日本探测器在最近位置上的直接观测，再加上太阳活动变得活跃，“或许能得到很有趣的数据”（JAXA助教村上豪语）。

3月上旬至5月上旬，MIO将在距离太阳6000万至1亿公里处一边飞行一边观测。据悉不仅距离太阳较近，而且可以与地球交流的数据量也会增加。届时将使用磁场观测装置等调查太阳风和太阳射线。

MIO去年10月以来实施了利用水星重力的航行方式。据称通过观测太阳风，还有助于加深对受太阳影响等的水星环境的理解。

关于太阳探测，美国国家航空航天局（NASA）的帕克太阳探测器、欧洲航天局（ESA）的太阳轨道飞行器也正在飞行。

村上表示：“包括MIO在内的三个探测器同一时期位于太阳附近，这是迄今未有的机会。也希望携手解开太阳之谜。”