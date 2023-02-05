日本3月将恢复接纳访日游轮

哈通社/阿斯塔纳/2月5日--据共同社报道，关于因大型游轮«钻石公主»号发生新冠病毒集体感染而暂停的国际游轮访日，日本3月将恢复接纳。据国土交通省透露，1月19日的数据显示，直至11月预定有212艘外国游轮停靠国内港口。

不仅预防新冠仍是课题，而且在检疫的运用方面，细节尚未敲定，中央和地方政府正在加紧准备。

2019年，外国游轮停靠1932次，访日游客达215万人，旅行消费额为805亿日元。但是在2020年发生集体感染后，就停止了接纳。

日本政府于去年11月决定恢复接纳。背景因素是欧美已恢复接纳，担心游轮游客可能被夺走。

行业团体制定的新冠对策指针成为了做出决定的关键。指针写明，确认乘客的疫苗接种情况、在出现感染者后实施隔离、由船医判断是否可继续航行等。首相岸田文雄在国会答辩中表示«可以认为采取了安全对策»。

不过，不仅是预防感染，而且检疫也需要下功夫和慎重行事。例如，若乘客中出现了阳性者，就必须锁定感染地。这是因为检疫的运用上规定，若是在国内被感染，那么疗养地点就是地方政府的设施，若是在国外被感染，则是中央政府的设施。

与游轮公司和地方政府的合作不可或缺，厚生劳动省正在推进程序的最终确认。厚劳省负责人表示：«到症状出现的天数因人而异，无法一刀切地做判断。希望和船医联手处理。»