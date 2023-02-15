中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    14:43, 15 二月 2023 | GMT +6

    又有3处访客中心建设项目年内完工

    None
    哈通社/阿斯塔纳/2月15日--文化和体育部历史文化遗产司司长詹娜特·赛达里耶娃14日接受媒体采访时透露，3个访客中心建设项目将于年内完工。
    -文化和体育部计划在2023年完成三个访客中心的建设，分别是：索兰（Сауран）、高哈尔母亲（Гаухар-ана）和奥尔达巴斯（Ордабасы）游客中心。这些历史文化遗迹集中在哈萨克斯坦精神首都—突厥斯坦境内。-她说。

    据悉，索兰古城遗址距离突厥斯坦市40公里，目前那里正在进行现代化基础设施建设项目，以便为来自各地的方可和游客提供便利服务。

    高哈尔母亲陵墓是闻名中亚的朝圣之地。在建游客中心将为来访者提供食宿服务，为朝圣活动创造便利。

    而在奥尔大巴斯地区，另一处游客中心也在积极建设中。

    -这些访客中心首先是学术、文化、信息综合体，同时又为游客营造良好体验环境，助力地区文化和旅游集群的发展。我们将致力做大做强本土历史、文化和自然资源品牌，促进旅游产品开发。-詹娜特·赛达里耶娃说。

    目前在哈萨克斯坦有三个访客中心已投入全面营运，即阿拉木图州的唐巴勒，乌勒套州的乌勒套和突厥斯坦州的沃特拉尔访客中心。

    【编译：阿遥】


    标签:
    文化 旅游 中亚 突厥斯坦州 历史 黄金储备 文化和体育部
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!