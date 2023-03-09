美联储主席鲍威尔：尚未决定3月加息幅度

哈通社/阿斯塔纳/3月9日--据中新社报道，美国联邦储备委员会主席鲍威尔当地时间8日出席国会众议院金融服务委员会听证会时表示，美联储尚未决定3月加息幅度。

鲍威尔7日出席参议院银行、住房和城市事务委员会听证会时说，美联储未来加息幅度可能超出此前预期。对此，一些分析人士认为，鲍威尔发言预示着美联储将在3月加息50个基点。7日，美股出现显著下跌。

在8日的听证会上，鲍威尔强调，美联储目前未就3月加息幅度作出决定，美联储会对接下来公布的就业、通胀、零售数据进行分析后再决定具体加息幅度。

鲍威尔同时表示，目前已公布数据显示，最终利率水平可能将高于此前预期。如果整体数据显示需加快紧缩进度，美联储未来将加快加息步伐。

美联社认为，鲍威尔8日发言比7日在加息态度方面“更加温和”，强调“尚未作决定”。分析人士认为，基于接下来公布的经济数据，美联储3月不排除加息25个基点的可能。

美联储将在3月21日至22日举行货币政策例会并宣布加息决定。

今年2月1日，美联储宣布将联邦基金利率目标区间上调25个基点到4.5%至4.75%的水平。这是美联储自去年3月以来连续第八次加息。

在当天的听证会上，鲍威尔还敦促国会尽快提高联邦政府债务上限，以避免出现政府债务违约。鲍威尔强调，提高债务上限是唯一选择。

美国联邦政府债务规模在1月19日达到31.4万亿美元的法定债务上限。美国财政部已于1月19日开始采取非常规措施，以避免政府债务违约。美国国会预算办公室预计，如果国会不及时解决债务上限问题，联邦政府将在今年7月至9月间出现债务违约。