北哈州分离主义团体3名成员被正式批捕

哈通社/阿斯塔纳/4月18日 – 对在北哈州彼得罗巴甫尔市被指控组织宣扬分离主义思想的团体«人民理事会»参与者的初步调查结果已经公布，该团体的3名主要组织者已被正式逮捕，目前收押在临时拘留设施当中。

据北哈州检察院消息称，目前针对这一案件的审前调查工作仍在持续进行当中。

今年3月30日，哈萨克斯坦国家安全委员会北哈州分部根据社交媒体上广为流传的信息，对在3月份发布这些信息的民间团体«人民理事会»及其参与者，以涉嫌从事旨在分裂国家行为，启动了审前调查工作。

根据调查结果显示，2023年3月19日，自称为«人民理事会»的团体的20名成员在北哈州大学学院大楼内召开了集会。

在集会中，与会者们宣称自己是«苏维埃社会主义共和国联盟的后继者»，并宣布希望建立独立于哈萨克斯坦共和国的«彼得罗巴甫尔市人民理事会»。

会上，该团体还宣布通过了《北哈州彼得罗巴甫尔市市人民理事会的声明》。着这份《声明》当中，他们宣布拒绝承认哈萨克斯坦共和国的合法性和正当性，否认哈萨克斯坦共和国宪法，反对和否认哈萨克斯坦共和国的主权独立和领土完整。

审前调查期间，执法机关依法开展了一系列与案件有关的调查工作并进行了详细的专项研究。

北哈州检察院在发布的消息中表示，根据由政治学专家和其他领域专家共同参与下的法律委员会进行的心理和语言学分析检查的结论，可以确定此案完全符合分离主义的标准。

根据案件收集到的各类证据，依据哈萨克斯坦共和国刑法第180条第2部分«宣扬否认和分裂哈萨克斯坦共和国的完整性，或公开通过大众媒体和电视网络传播此类信息» ，以及刑法第179条«宣扬破坏国家安全内容»的条款，确认«人民理事会»三名成员的行为触犯相关法律。

因此，上述三人已经根据哈萨克斯坦共和国刑事诉讼法第128条予以逮捕和拘留。

北哈州检察院表示，目前，调查正在进行中，将对当时参与集会的其他涉案人员进行客观、全面的法律调查。

同时，根据刑事诉讼法第201条，案件其他信息上不属于可公开范围。

需要指出的是，根据上文中提及的法律条款，违法人员将有可能被判处最高10年的有期徒刑。

【编译：木合塔尔·木拉提】