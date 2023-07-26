意大利极端天气已致3人遇难

哈通社/阿斯塔纳/7月26日 —— 据中新社消息，意大利官员当地时间25日表示，该国正在经历复杂的极端天气，过去24小时已有至少3人遇难。

意大利安莎通讯社报道，意大利民防部长内洛·穆苏梅奇25日通过社交媒体表示，意大利正在经历几十年来最困难与复杂的日子，北部面临暴雨、龙卷风和冰雹，中南部则遭受酷热和野火。

路透社报道称，政府正在准备紧急措施来帮助受极端天气影响的地区，北部伦巴第大区估计损失超过1亿欧元。25日，狂风暴雨袭击意大利北部，一名16岁青少年和一名妇女被倒下的树木砸死。

美国有线电视新闻网25日报道称，当风暴扰乱意大利北方时，南方却在极端热浪的笼罩下闷热难耐。西西里岛部分地区24日气温达到47.4摄氏度，接近2021年创下的欧洲最高气温纪录48.8摄氏度。

意大利官方消息称，24日晚间，西西里岛发生了40多起火灾，已造成至少一人遇难。受灾地区已有1500多人被疏散，多处房屋受损。

穆苏梅奇25日对遇难者表示哀悼，并对消防员、民防人员、志愿者、警察、林业工人等表示感谢。

-气候剧变要求我们所有人做出重大改变，任何人都没有借口。-他说。