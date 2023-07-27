初夏至今访问哈萨克斯坦的外国游客数量增加3倍

哈通社/阿斯塔纳/7月27日--夏季开始以来，访问哈萨克斯坦的外国游客数量增加3倍。

文化和体育部在发布的消息中称，根据еQonaq信息系统的数据，6月1日至7月23日期间，哈萨克斯坦酒店接待旅客250 468人次，该数据较2022年同期增加3倍。2022年同期，有77 645名外国游客入住哈萨克斯坦酒店。

报告期内，来自独联体国家的游客数量为18万人次，占总体旅客量的72%。数据显示，与去年相比（去年来自独联体国家的游客数量占比为77%），今年来自其他国家的游客人数更多。

例如，今年来自蒙古国的游客数量增加11.6倍，即从489增至5683人次，来自中国的旅客人数增加8.5倍（2 223到18 954人次），来自德国—增加3倍（1659至5054人次），来自美国—增加2.2倍（1237至2761人次）。

外国游客在哈萨克斯坦的首选旅游目的地是阿拉木图市。具体来说，6月1日至7月23日，阿拉木图接待外国游客77308人次。其次是阿斯塔纳市和阿拉木图州，报告期内分别接待旅客38 463人次和19 049人次。

【编译：阿依波塔】