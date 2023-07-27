中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    18:40, 27 七月份 2023 | GMT +6

    初夏至今访问哈萨克斯坦的外国游客数量增加3倍

    None
    哈通社/阿斯塔纳/7月27日--夏季开始以来，访问哈萨克斯坦的外国游客数量增加3倍。

    文化和体育部在发布的消息中称，根据еQonaq信息系统的数据，6月1日至7月23日期间，哈萨克斯坦酒店接待旅客250 468人次，该数据较2022年同期增加3倍。2022年同期，有77 645名外国游客入住哈萨克斯坦酒店。

    报告期内，来自独联体国家的游客数量为18万人次，占总体旅客量的72%。数据显示，与去年相比（去年来自独联体国家的游客数量占比为77%），今年来自其他国家的游客人数更多。

    例如，今年来自蒙古国的游客数量增加11.6倍，即从489增至5683人次，来自中国的旅客人数增加8.5倍（2 223到18 954人次），来自德国—增加3倍（1659至5054人次），来自美国—增加2.2倍（1237至2761人次）。

    外国游客在哈萨克斯坦的首选旅游目的地是阿拉木图市。具体来说，6月1日至7月23日，阿拉木图接待外国游客77308人次。其次是阿斯塔纳市和阿拉木图州，报告期内分别接待旅客38 463人次和19 049人次。

    【编译：阿依波塔】


    标签:
    旅游 哈萨克斯坦 统计 黄金储备
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!