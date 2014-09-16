首台3D汽车问世 颜色可自由选择

这台黑色小巧身躯，身着红色椅背的两门电动车叫Strati，与普通汽车不同的是，它是世界上第一台3D打印制造的电动汽车。与此同时，它还有着约为50公里的最高时速，车内的电池容量可行驶190至240公里。

一出生就注定高富帅的Strati是由Local Motors、辛辛那提股份有限公司（Cincinnati Incorporated）以及橡树岭国家实验室（Oak Ridge National Laboratory ）耗时6天打印并组装完成，除电动机、电池、电线、座椅、挡风玻璃、悬架、车轮、方向盘、车窗和头灯来自不同的供应商外，全身上下近50个不能移动、不用清洁和不导电的零部件全部使用3D打印技术制造。法国雷诺公司为Strati提供了很多电动汽车传动装置，但这些传动装置的零件与雷诺Twizy电动汽车的零件通用。此外，其使用的直接数字化制造(DDM)方式--整车一体打印，也是首次被用于汽车制造业。 9月8日，也是2014年国际制造技术展会开展的第一天，上海《第一财经日报》记者（以下简称为记者）在现场看到，打印Strati的机器正在开打底盘部分。该机器约有6.5英尺宽，15英尺长，占地面积约为一个卡车后备车厢。3D打印机器将小颗粒状的碳纤维混合材料融化后，随后像冰激凌一样化解于机器已固定好的模态上方，像电缆线一样层层往上叠在一起，压紧粘连后就逐步形成了汽车底部的机械部件。 橡树岭国家实验室的一个研究工程师提到，3D打印整车是制造业的一个进步。此前，他们并未有过这样的尝试。关于此次的整车打印，他们也是在不断改进技术，以寻求找到合适的材料与温度以固化碳纤维加强塑料部件，从而达到该车所需的压力精确范围。 "你很难想象，今后你也可以在自家的车库里摆一台3D机器打印家居产品或者设计汽车。"辛辛那提公司的市场发展部经理瑞克•内夫跟记者开玩笑，"Strati就只花了44个小时打印底盘和车身。你想让你的车漂亮点，可以换个你喜爱的颜色的碳纤维原材料。" 随着日期的临近，工程师们一直在不停地工作，给机器做最后润色。如代码设计工程师安德鲁•梅辛写了一段有关如何切断熔料材料与打印材料的程序以避免工程师进行手动切割。待车身打印完毕后，其他工程师则将打印好的车体部分抛光，切割完多余的材料，然后组装轮胎，挡泥板，灯光，座椅等，将其组装完成。 "Strati是我们整个团队在微工厂中设计并制造的。" Local Motors公司创始人兼首席执行官约翰•罗杰斯称，"这种全新的过程改变了制造业现状，也改变了消费者对传统制造业的看法，并且证明汽车也可以用一个完全不同的方式制造出来。" 他同时认为，Strati电动车的环保可减少对石油的依赖。 如今，汽车定制客户对于从海外运来的汽车要么不怎么感兴趣，要么是无法对来自海外的汽车进行定制，亚洲生产的汽车情况大部分如此。尽管已经亚洲汽车制造厂商在美国设立了制造工厂，已经能够进行汽车定制服务，美国人还是保持这种思维模式，因为定制一辆汽车的时间要耗费数月，并且是新车到了经销商那里后，顾客才对这些汽车产生自己的想法和要求。德国汽车制造厂商在欧洲地区的汽车定制业务开展得很好，大部分迷你汽车都是按照顾客要求进行制造。 辛辛那提股份有限公司市场部经理麦特•加里巴诺认为，3D打印技术可以改变人们的生活，许多难以置信、痴人说梦的事情会变得真实。汽车制造商可以根据客户定制要求进行3D打印，并进行结构改造，如同Strati电动汽车一样，或许这会改变汽车业的格局，也或许会给汽车从业者带来一个新的挑战。 橡树岭国家实验室主管克雷格•布鲁认为Strati这个项目代表了国家实验室向工业界提供技术的范例，在一个开放的环境下，大家共同努力以推动新兴技术的发展，以加快发展制造业。 "很快，你也会用3D打印设备打印你想象的物品。" 瑞克•内夫指身边花了大约1个小时打印出来的椅子说，"这就是技术，它在改变我们的生活。"

文章来源： 欧洲时报网