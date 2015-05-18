哈萨克斯坦开始在军工领域应用3D打印技术

哈通社阿斯塔纳5月18日电 据国防部消息，哈萨克斯坦已开始在军工领域应用3D打印技术。

据悉，纳扎尔巴耶夫国防大学高新技术工程实验室成功研制出可应用于军事领域的3D打印设备，目前正在对军方技术人员进行操作和组装的培训。据了解，该型3D打印设备可凭借其内置编辑器，直接从计算机图形数据中生成任何形状的零件，为大幅度提升武器装备的成型和应用速度提供可能。

纳扎尔巴耶夫国防大学高新技术工程实验室专为研究新型武器装备和军事技术建立，同时还担负着培养高新技术军事人才的任务。 由于3D打印技术可能带来的军事技术革命和作战方式变革，当前以美国、欧盟为代表的世界主要军事强国正纷纷制定标准、研发技术、推广应用，以期在新一轮军事变革中占据有利位置。如欧洲空客公司在新型飞机的研制中就大量使用了3D打印技术，除了提高研发速度外，还大幅降低了造价成本。

3D打印技术的普及为诸多创新打开了大门。此前曾有报道称，我国一所研究中心打算通过3D打印技术，为患者制作可更换的鼻腔和其他身体器官。"高新技术产品商业化中心"总干事达米尔•叶格兹巴耶夫也曾表示，哈萨克斯坦牙科届对于3D打印技术需求很高。目前，3D打印技术在我国主要被应用于建筑和科研教学领域。（编译：塔尔）