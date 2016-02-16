制造人体器官的新3D打印机问世

哈通社阿斯塔纳2月16日电 据外媒报道，近日，美国维克弗斯特大学的科学家们表示，他们业已找到一种方法让3D打印机产出的骨骼、肌肉和软骨组织实现血液的流动，并让细胞得以生长，未来就可以打印出鲜活的组织供病人移植所用。

消息称，维克弗斯特大学再生医学研究所近10年来一直在研发组织和器官的整合打印系统，使用类塑料材质来塑造组织，运用水基凝胶来为组织递送鲜活的细胞。

科学家们认为3D打印机目前虽已打印出一些器官，但面临的最大挑战是如何让打印出的器官的通道成为静脉和动脉，从而让血液可以在这些打印出的各种组织中流动，让细胞可以在这些组织中生长。

维克弗斯特大学的科学家们解决这一难题的最新研究成果发表于《自然 生物技术》（Nature Biotechnology）。这些科学家们使用生物降解塑料来构建组织的外形，使用水基凝胶来包含细胞，这样就可以使用临时的外部结构来维持所需打印的组织的外形。



科学家们将打印出来的器官移植给小鼠，数周至五个月内就可以看到这些组织出现了血管，并会持续生长，与此同时，这些小鼠显得相当健康。这说明生物墨水和微通道的结合为细胞的存活提供了适宜的环境，并且可以支撑细胞和组织的生长。



截至目前，科学家们尚没有把任何打印出身体部件用于人体实验，安全测试和临床测试都没有进行，但研究人员表示未来将会考虑将各种打印出的经过充分生长的组织用于需要器官移植的病人。

