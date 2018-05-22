克孜勒奥尔达州将绘制历史圣地3D地图

哈通社/阿斯塔纳/5月22日 -- 克孜勒奥尔达州州长科热姆别克•库谢尔巴耶夫22日在"精神文明复兴"规划框架下举行的新闻发布上表示，将制定出克孜勒奥尔达州历史文化古迹3D地图。

"‘哈萨克斯坦圣地地图'规划第一阶段已实施，克孜勒奥尔达州入选圣地地图的6处古迹 --‘詹肯特'、‘索尔托别'、‘杰恩特'、‘什热克-拉巴特'古城以及‘克尔德热陵墓'和哈萨克汗国第一个首都瑟尕纳克古城等历史古迹目前已进行考古研究工作。" 库谢尔巴耶夫说。



据地区领导介绍，克孜勒奥尔达州目前正在制定历史古迹3D地图。根据"哈萨克斯坦圣地地图"项目，克孜勒奥尔达州共有12处历史文化古迹入选国家级圣地，而35处则入选地区级圣地名单。



"为了对历史古迹展开恢复工作，位于地区首府的州博物馆进行了重修，展物以现代化的方式得到复兴。根据总统的工作指示，位于卡尔玛克什县的‘阔尔库特阿塔遗迹'进行了完整的修复工作。目前该历史遗迹已列入国家重要历史文化古迹名单。由专家人员们组成州政府科学研究委员会为了进行有效的科学协调工作做出了重要贡献。" 库谢尔巴耶夫说。



【编译：冰山】