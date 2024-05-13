欧洲3D打印领先企业将在哈投资建立增材技术中心

（哈萨克国际通讯社讯）在欧洲增材制造卓越日( European AM Excellence Days)和增材技术国际商务会议活动框架下，哈萨克斯坦萨特巴耶夫大学、德国EOS GMBH科技公司和土耳其NORM Additive科技公司签署了一项关于创建3D技术开发联盟的三方合作协议。

哈萨克斯坦国家投资公司（KAZAKH INVEST）消息称，在协议框架下，三方计划在位于哈萨克斯坦阿拉木图的阿拉木图物理与技术研究所基础上创建增材技术中心。

根据合作计划，三方将共同在该研究中心实施一个试点项目，通过技术转让方式，在哈国境内使用3D打印技术，生产由聚酰胺和金属粉末等材料制成的产品。

该项目将分为四个阶段实施，最终生产的产品将可用于汽车、航空航天、工程、石油和天然气工业、医药产业，并最终实现对可用于生产工业规模3D打印机的材料，包括聚合物及其组件的研发。

国家投资公司消息称，此次三方合作协议的签署，有助于为哈萨克斯坦建立起生产高质量零件的3D打印制造商创造条件，并促进哈萨克斯坦生产可在全球市场竞争的高附加值产品。

德国EOS是金属和塑料工业3D打印技术提供商，在金属粉末激光快速制造设备上为全球最顶尖供应商，是全球快速制造的领导者。作为一家独立公司成立于1989年，是增材制造集成解决方案的开拓者和创新者。公司在全世界设有分支机构或办事处，其产品在全球金属3D打印机市场占有率为30%以上。

【编译：木合塔尔·木拉提】